On a testé deux techniques douces pour s'épiler

S'épiler avec du caramel, donc du sucre, quoi de plus naturel ?

Impossible de développer une allergie avec ce mélange d'eau et de sucre.

On l'applique sur la zone à épiler, on applique une petite bande et on tire dans le sens du poil. Et ça marche !

Attention, contrairement aux promesses annoncées, ça s'avère douloureux.