Faire un travail scolaire avec ChatGPT est-il éthique ?

ChatGPT : "Il est non éthique de faire un travail scolaire avec ChatGPT ou avec n’importe quel autre outil de synthèse de texte parce que cela va à l’encontre de l’objectif de l’éducation, qui est de permettre à l’étudiant d’apprendre et de comprendre les concepts qui lui sont enseignés. En utilisant un outil de synthèse de texte, l’étudiant n’apprend pas réellement et ne développe pas ses propres connaissances et compétences. De plus, cela peut être considéré comme de la tricherie, car l’étudiant n’est pas censé utiliser des outils externes pour effectuer son travail scolaire sans l’autorisation de l’enseignant."

Perso, j’aurais jamais donné une réponse pareille. Déjà, c’est trop neutre, c’est trop long et on sent qu’un élève lambda comme moi n’écrit pas comme ça.