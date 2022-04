On a retrouvé le migrant qui a gagné 250.000 euros à la Loterie

Le jeune homme ne désarme pas, il revient avec une carte de crédit mais on lui répète la même chose : avec un tel gain, il faut se signaler et se rendre au siège de la Loterie nationale à Bruxelles. L’épicier lui donne même un papier avec les coordonnées exactes.

Et puis plus rien ! L’homme s’en va et il disparaît littéralement dans la nature, sans contacter la Loterie. Tout le monde croit alors qu’il lui est arrivé malheur, d’autant qu’il a parlé à plusieurs personnes de son gros lot. Même le prêtre qui accueille et connaît bien les migrants à Zeebruges est inquiet, il n’a plus vu le jeune homme depuis deux bonnes semaines.