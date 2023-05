"On a retrouvé le meilleur Romelu Lukaku, qui pourrait vivre une fin de saison historique"

Romelu Lukaku retrouve sa meilleure forme et redevient déterminant avec l’Inter Milan. Un retour de l’attaquant belge qui fait du bien aux Intéristes qui ont encore des grosses échéances en cette fin de saison. Dans l’Instalive de La Tribune ce lundi, Benjamin Deceuninck s’est réjoui du retour du Diable rouge à sa meilleure forme.

"On voit que ça commence à s’installer. Romelu est de nouveau Romelu Lukaku en pleine forme, on voit qu’il est affûté. Sur ses premières touches de balles, qui sont pour moi le baromètre de sa confiance, il n’y a plus de souci. Il fait de nouveau mal dos au but dans son jeu de pivot de basketteur où il prend beaucoup de place. C’est d’ailleurs comme ça qu’il donne l’un de ses assists ce week-end. On a retrouvé le meilleur Romelu. Ça se sentait depuis quelques semaines, mais on en a la confirmation."

Le retour de Romelu à l’Inter a été compliqué, mais les choses se mettent enfin en place et la fin de saison pourrait être exceptionnelle : "Cette saison semblait pourrie pour lui, car au-delà de sa situation à l’Inter, la Coupe du monde s’est mal passée, il pourrait la terminer en apothéose. Une qualification pour la prochaine Ligue des Champions, une finale de Coupe d’Italie, une demi-finale de Ligue des Champions. Ça peut être une fin de saison historique pour Romelu, qui n’a pas gagné beaucoup de titres dans sa carrière. À voir pour lui, pour l’Inter, s’ils auront les ressources nécessaires pour aller chercher tout ça. Ils ne partent pas favoris pour la Champions League mais c’est pas mal, c’est intéressant pour lui."