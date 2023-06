On a retrouvé l’un des aigles de Labiomista, le parc de l’artiste Koen Vanmechelen

C'est sur les fondement d'un passé minier et de l'ancien parc zoologique de Zwartberg que Koen Vanmechelen s'est établi pour explorer à travers ses œuvres et ses performances les concepts d'identité, de fertilité et de diversité. C'est sur ce terrain de 24 hectares à moitié composé d'espaces sauvages que l'artiste limbourgeois exprime toute sa créativité. Le visiteur est, dès son arrivée, confronté à l'immensité du projet grâce à cette porte impressionnante (The Ark) dessinée par l'architecte Mario Botta. S'ouvre ensuite une exposition en plein air peuplée des œuvres d'arts et installations de l'artiste. Le domaine est également un lieu propice aux ateliers créatifs. Mais il est surtout le QG et le studio de Koen Vanmechelen.

Le parc est également une arène pour la nature puisque Koen y a aménagé 3 enclos de 9000 m2 réservé aux animaux. Il a une fois encore allié son talent à la vision de Mario Botta pour construire l'immense volière, partie intégrante de son studio, destinée à accueillir ses deux aigles. Les animaux ont toujours été au centre des travaux de l'artiste et notamment dans son projet le plus connu "The Cosmopolitan Chicken Project". Une création artistique unique en son genre lancée en 1990 qui a propulsé le limbourgeois sur la scène artistique internationale. Il décide avecx ce projet de croiser des poules de plusieurs races dans l'objectif de créer une "poule cosmopolite". Le sujet n'est en réalité pas ici la poule mais bien les croisements et ce qui en découle, la diversité.

Labiomista se veut à elle seule une œuvre d'art où Koen Vanmechelen explore les thématiques universelles de la société comme la diversité et les droits de l'Homme au travers du prisme de ses œuvres à la confluence entre l'art, la philosophie et la société.