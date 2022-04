On a retrouvé des fossiles de dinosaures morts au moment du crash de l’astéroïde !

Non contents de ces trouvailles déjà incroyables, voici que les archéologues ont découvert une jambe de Thescelosaurus, avec sa peau préservée (et fossilisée). Le Thescelosaurus était un dinosaure relativement petit qui courait sur deux pattes et avait une longue queue.

Si l’on sait que les peaux des différentes espèces de dinosaures n’étaient pas toute en écaille (on pense notamment à ces espèces qui avaient un duvet ou des plumes), cette découverte confirme que l’espèce avait probablement une peau de lézard écailleuse.

L’analyse du fossile a également révélé comment le dinosaure en question est décédé : sachant qu’il n’y a pas de marques de morsures, de signes de maladie ou de blessures spécifiques, il aurait été soufflé par l’impact de l’astéroïde qui a arraché sa jambe.

Si des analyses doivent encore être faites sur ce fossile ainsi que d’autres pour corroborer les hypothèses, cette découverte reste incroyable.