On a rencontré "Ed People", le Bruxellois qui fait danser la planète !

A 29 ans, le Bruxellois Edouard, plus connu sous le surnom de " Ed People " fait danser la planète entière. Tous les jours, il descend dans la rue pour demander à des inconnus de tous âges et de toutes origines de lui apprendre des nouveaux mouvements de danse. La salsa, le charleston, la valse, le rock, le hip-hop mais aussi et surtout de nombreuses danses folkloriques et traditionnelles… Edouard teste tout et partage ensuite ses rencontres et apprentissages sur les réseaux sociaux. Cette belle histoire a commencé en plein confinement, le 30 mars 2021. Près d’un an et demi plus tard, ses vidéos Tik Tok sont suivies par plus d’un million de followers à travers le monde. Nous avons rencontré ce jeune passionné de danse et d’échange pour qu’il nous raconte les origines de son projet.

Salut Edouard, peux-tu nous raconter comment tu as commencé ton projet " Ed People " ?

Ed People : "Avant " Ed People " j’étais musicien, j’étais DJ. Quand le covid est arrivé, toutes mes activités se sont arrêtées net. Mon plus gros hobby dans la vie, c’était la salsa. Cela faisait trois ans que je dansais, que j’étais tout le temps à des cours et des soirées, c’était devenu en quelque sorte ma communauté, ma deuxième famille. Du jour au lendemain, c’est tombé à l’eau puisque c’est une danse de couple aux contacts rapprochés, ce n’était pas compatible avec le covid.

Pendant une année je n’ai pas du tout dansé et je me suis rendu compte à quel point c’était important dans ma vie et à quel point ça me manquait.

Et puis un jour le gouvernement belge a annoncé qu’on pouvait enfin retourner dans les parcs. J’en ai profité pour sortir et essayer de resociabiliser car c’est vraiment quelque chose que j’ai toujours aimé faire. Mais je me suis vite rendu compte qu’il me manquait toujours la danse…

Sur un coup de tête je suis allé à Gand et là dans un parc je suis tombé sur deux gars qui jouaient de la musique et une fille qui dansait du charleston sur leurs notes. Je suis allé vers eux et je leur ai demandé si elle pouvait m’apprendre à danser cette danse que je ne connaissais pas. Elle a directement accepté et on a passé un super moment à danser. Pour garder un souvenir de cette rencontre, je lui ai demandé si je pouvais filmer, je lui ai naturellement posé cette question "Est-ce que tu peux m’apprendre ton pas de danse favori ?" et c’était parti. Je ne m’étais plus senti aussi heureux depuis très longtemps !

C’était vraiment la plus belle journée que j’avais vécue depuis un an. J’ai adoré cette expérience et j’ai eu envie de la partager ce moment sur les réseaux qui ont accueilli positivement ma vidéo. J’ai voulu revivre cette journée une deuxième fois, suivi d’une troisième fois et d’une quatrième fois et je ne me suis plus jamais arrêté depuis. "