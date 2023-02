On a rencontré Delphine Dieudonné, la Belge 13x championne du monde

Être champion du monde une fois, c'est déjà le rêve d'une vie d'une grande majorité de gens. À 42 ans, Delphine Dieudonné a fait mieux, beaucoup mieux. Elle est 13x championne du monde. Mais elle n'aime pas en parler. Forcément, sa discipline, le subbuteo, est souvent raillée, donc, elle a appris à la jouer modeste. En cultivant malgré tout sa passion dans son coin, épaulée par une brochette de férus comme elle. Nous l'avons rencontrée.

Il est 19 heures au moment où nous pénétrons dans la salle polyvalente de Grune, près de Nassogne. Une petite dizaine de joueurs s'est déjà éparpillée autour des tables installées pour l'occasion. "Je vais être filmée ? Ma pire hantise" confie Delphine en souriant. Pourtant, elle se prend vite au jeu. Avec son adversaire du jour, Jean, elle nous conte les différentes subtilités de son sport, le subbuteo.

Si vous avez grandi dans les années 80, vous savez sans doute déjà ce que c'est. Pour les autres, on vous explique. Le subbuteo, c'est une sorte de football miniature, pratiquée en un contre un sur une table spéciale. Les règles de base sont globalement les mêmes qu'au foot (corner, hors-jeu, fautes...) sauf qu'on n'utilise évidemment pas ses pieds mais uniquement ses doigts. A coups de pichenettes, le but est donc de faire avancer la balle et ses propres joueurs vers le but adverse. "Ça paraît facile comme ça mais c'est beaucoup plus difficile qu'on ne le pense. Il faut trouver la bonne puissance..." avoue Delphine.

Comme le plus connu des Gaulois de ce monde, Delphine Dieudonné est tombée dedans quand elle était petite. À 6 ans elle découvre cette activité ludique qui prendra de plus en plus de place dans sa vie. "Au début, on joue juste comme ça. Et puis, tout doucement on commence les compétitions. Cela m'a pris de plus en plus de temps. À une époque, on participait quasiment à un tournoi étranger par weekend."

Forcément, au milieu d'un circuit féminin moins homogène que le masculin, Delphine détonne par sa persévérance, sa soif de victoires, son caractère volcanique et son palmarès long comme le bras : "J'ai treize coupe du monde à mon actif. 2 Coupes d'Europe et quelques championnats de Belgique" enumère-t-elle timidement quand on lui demande. "Je n'aime pas vraiment en parler parce que ça m'a paru "facile." Il y a avait moins de concurrentes sur le circuit féminin que sur le circuit masculin. Et puis, personne ne connaît le subbuteo. Je vais pas marcher dans la rue et crier "Je suis 13x championne du monde" sur tous les toits. Mais je déteste perdre. Je vis mal la défaite. Mais bon, après je relativise..."

"Ah bon, tu relativises ? Depuis quand ?" la taquine l'un de ses coéquipiers dans la foulée. "Disons qu'après le match, j'oublie vite" se justifie-t-elle en rigolant.

Ce jour-là, elle se retrouve menée par Jean, son adversaire et ami de toujours. Elle se concentre. Parle subitement moins, se focalisant sur ses coups. Au final, elle égalise en 2e mi-temps avant de planter le but du K.O à quelques secondes de la fin. Elle exulte. De son côté, Jean maugrée : "Ne jamais sous-estimer Delphine. Ne jamais lui laisser l'occasion de revenir. Pourtant, je le savais..."

L'ambiance est festive et détendue. Et elle le restera pendant les deux bonnes heures d'entraînement auxquelles nous assisterons. Parce que si beaucoup estiment que le subbuteo n'est pas un sport, il a au moins le mérite de réunir une branche de passionnés chaque semaine.

