On a peut-être retrouvé le lieu de la mort du premier Empereur germanique, Otton Ier

On a dit de lui qu’il était le souverain le plus important pour l’Histoire allemande, après Charlemagne. Même si, on vous le concède, il ne s’agit sans doute pas de la tête couronnée médiévale la plus connue. Pourtant, Otton Ier, aussi appelé Otton le Grand, a été capital dans l’histoire de l’Europe.

Le Saint-Empire romain germanique est probablement l’un des Etats du continent ayant la plus grande longévité, puisqu’il a existé pendant plus de 800 ans. Otton est considéré comme le fondateur de cet empire, même si le pays ne prend ce nom qu’au 15e siècle, bien plus tard donc.