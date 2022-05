On a percé le secret des morilles et on va pouvoir en manger plus souvent !

On l'aura compris : la culture des morilles est compliquée ! Au Danemark, un duo de biologistes pense avoir trouvé la solution. Selon Green Queen, les scientifiques sont parvenus à cultiver sous serre neuf kilos de morilles par hectare et par an en six mois. C'est le résultat de plus de quarante ans de recherches menées en collaboration avec l'Université de Copenhague et l'Université royale d'agriculture et de médecine vétérinaire.

Ils ont mis au point une terre artificielle pour éviter tout risque de contamination par une bactérie pouvant amenuiser la quantité de récolte.

Ils ont également évalué de nombreuses souches de morilles pour repérer celles capables d'être les plus productives. Le duo envisage désormais une commercialisation de leur méthode et entrevoit même une automatisation de la culture des morilles. Leur objectif : réduire le coût de ces précieux champignons. Or noir qui s'arrache à prix d'or en fin d'année, la consommation de la truffe peut-elle, elle aussi, être démocratisée, grâce à la culture sous serre ?