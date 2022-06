On a navigué pour vous sur l’ancien Canal du Centre !

Rendez-vous sur le site emblématique de la Cantine des Italiens, situé en bordure du Canal du Centre historique et poussez les portes des anciens baraquements des ouvriers. Vous découvrirez au travers de documents d’archives et de témoignages uniques de l’époque, l’histoire des conditions de vie et du travail des immigrés.

On peut dire que c’est un véritable musée de l’immigration italienne en Belgique. Et on le sait, la communauté italienne est particulièrement importante dans la région du Centre.