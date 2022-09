On a mal pour lui : Post Malone fait une chute spectaculaire sur scène

Mais ce dimanche, Post Malone a donné des nouvelles sur son Twitter et a expliqué la présence de ce trou sur la scène : "Lors de la partie acoustique de mes shows, mes guitares disparaissent sous la scène grâce à une plateforme mobile ce qui laisse un putain de gros trou béant. En temps normal, je le contourne. Pas cette fois. Je me suis cassé la gueule dedans". Il a ajouté qu’il avait été conduit à l’hôpital et que les docteurs ne lui avaient pas trouvé de blessures graves, juste des hématomes. "Je vais bien. Tout est en ordre. Je dois juste prendre des antidouleurs. Je vais pouvoir poursuivre la tournée", a-t-il assuré. Il devrait donc poursuivre sa tournée américaine d’une trentaine de dates en Amérique du Nord (plus quelques dates en Australie et Nouvelle-Zélande en support des Red Hot Chili Peppers) et se produire dès ce soir dans l’Ohio avec son Twelve Carat Tour.

Le rappeur, papa depuis cet été, s’est aussi excusé auprès de ses fans et a déclaré que la prochaine fois qu’il se produirait à Saint-Louis, il donnerait un show de "minimum deux heures" pour compenser les quelques morceaux qu’il n’avait pas pu jouer cette fois-ci.