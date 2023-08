"On a fait le job durant ce match aller. On se devait de réagir après le match compliqué à Malines. C’est un bon score, mais il n’y a rien de fait. La réaction était importante en tout cas. On a eu un paquet d’occasions. C’est bien de se les créer, ça veut dire que la défaite à Malines n’est pas alarmante. On a été supérieur à cette équipe de Lugano même si on a été en difficulté sur leurs sorties de balle. Dans l’ensemble, c’est mérité. En football, tu peux réagir très vite après une défaite. Une personne qui prépare des Jeux Olympiques doit attendre quatre ans, nous on peut réagir après quatre jours. On a maitrisé notre sujet de manière intelligente. Ca prouve que les nouveaux ont de l’intelligence et que les anciens apportent leur expérience", a lui indiqué Anthony Moris.

Et le portier d'ajouter : "Je suis content d’avoir fait mon job et d’avoir aidé l’équipe qui en avait besoin à ce moment-là. C’est un tournant car je fais un arrêt juste avant qu’on plante le 2-0. Je suis très heureux de l’état d’esprit et la mentalité dans cette rencontre. Quand je regardais le foot étant gamin, je regardais la Champions League et l’Europa League. Je préfère jouer une des deux plutôt que la Conference League, c’est pour ça qu’on va se battre au match retour pour aller chercher la qualification. Ca me tenait à cœur de réagir aussi. Quand tu prends 4 buts, tu te remets en question."