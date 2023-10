On a lu l'autobiographie de Jenna Ortega : « J’essaie de limiter le temps que je passe à fantasmer sur un nouveau crush pour rester ancrée dans la réalité »

Pendant une période de sa vie, elle a eu du mal à sortir de son lit, se brosser les cheveux, à s’habiller parce qu’elle pensait que tout cela ne servait à rien. Ses parents l’ont encouragé à voir un psy, mais elle a refusé, car elle pensait faire un plat pour pas grand-chose. " Je m’en voulais d’être aussi faible, de pas être plus résistante. " Un soir, elle s’est retrouvée seule à sangloter, elle a ouvert son journal intime et s’est rendu compte que ses mots étaient criants de tristesse, ça a été un électrochoc. Elle a vu une thérapeute et le diagnostic est tombé, c’est une dépression. " C’était effrayant, mais mettre un nom sur ce que je traversais m’a fait beaucoup de bien : je n’avais plus l’impression de subir. " Elle a appris que " la dépression est un fardeau qu’on porte pour le restant de ses jours, et avec lequel on apprend à vivre, d’une certaine manière. " C’est aussi dans ces moments où elle se sent au plus mal qu’elle a le plus d’inspirations pour écrire ou travailler. Durant cette période où elle était triste en permanence, ses idées noires tournaient autour de cette impression de ne pas être assez bonne, ne pas avoir une vie parfaite, la peur de vivre un échec et ainsi décevoir sa famille. Elle a décidé de ne plus retomber dans cette période noire de sa vie et elle a mis en place des mécanismes de défense. " Chaque fois que ces pensées reviennent en force, je m’oblige à me lever, à faire quelque chose, que ce soit commencer à écrire un scripte ou travailler sur n’importe quoi. C’est pour ça que ma créativité atteint des sommets dans les moments de déprime : parce que je suis très motivée pour en sortir et continuer ma route. "

La suite de la vie de Jenna Ortega se trouve dans son autobiographie It’s All Love – Reflets du cœur et de l’âme, publiée chez Michel Lafon.