On a listé les feats d’Angèle : pourquoi a-t-elle autant la cote auprès des rappeurs ?

Dans une récente interview accordée à Sud Info, Hamza a révélé qu’une collab avec Angèle devrait se faire. Hamza s’ajouterait alors à la liste des rappeurs qui semblent s’arracher l’interprète de "Libre".

Si parmi ses collaborations Angèle compte "Duo" (2019) avec Philippe Katerine et Chilly Gonzales, "Fever" (2020) avec Dua Lipa et "Sunflower" (2022) avec l’artiste belge Tamino, force est de constater que tous les autres projets collaboratifs de la chanteuse bruxelloise comprennent des rappeurs : "J’ai vu" avec Roméo Elvis et Le Motel, "Ma Story" avec Caballero et JeanJass, "Tout oublier" avec Roméo Elvis, "Silence" et "Démons" avec Damso, sans oublier "Evidemment" avec Orelsan.

Parmi les rappeurs avec qui Angèle a collaboré on peut donc citer Roméo Elvis, Caballero et JeanJass, Damso et Orelsan. Mais tenant compte de ses dernières déclarations, Hamza devrait s’ajouter à la liste. En effet, Booska-P rapporte qu’interrogé par Sud Info, ce dernier a assuré que concernant sa collaboration avec Angèle, ce n’est qu’une question de temps : "Il faut la harceler (rires) ! Blague à part, je pense que ça va se faire dans le futur. C’est une question de timing, des fois c’est difficile de s’attraper, mais ça va se faire !"