"On a le sentiment que le centre-ville est anti-PMR" : le constat des personnes à mobilité réduite à Mons

Se déplacer en rue quand on est une personne à mobilité réduite, ça reste encore et toujours compliqué. C’est le constat que pose un collectif PMR à Mons. Ce collectif qui rassemble plus de 400 membres sur Facebook entend faire bouger les choses en répertoriant ce qui ne va pas dans l’espace public pour interpeller le monde politique.

"Il y a énormément de choses à faire pour les personnes à mobilité réduite à Mons, explique Lila Kheffi, membre de ce collectif. C’est quasiment toute la ville qui n’est pas adaptée. Surtout le centre-ville, on a le sentiment qu’il est anti-PMR. Et c’est le cas partout : en rue, dans les commerces, les restaurants… On ne se sent pas les bienvenus, c’est d’ailleurs très rare de voir des personnes en situation de handicap en ville."