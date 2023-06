"On a fermé des options parce que nous n'avions plus d’étudiant" : la réforme de l'enseignement qualifiant arrive

Le premier changement apporté par la réforme, c’est qu’après un tronc commun de trois ans, l’élève choisira une formation qui se fera de la quatrième à la sixième. Pour les écoles, ça demande une nouvelle organisation, comme l’explique Jonathan Cortez, directeur de l’IETS : "On avait des sections qu’on organisait qu’en cinquième année et ici on doit les organiser directement en quatrième année. Au total, on a huit nouvelles sections à organiser et il y a certaines fonctions qui sont extrêmement compliquées à trouver en termes d’enseignants, comme l’informatique ou l’électricité. On a de plus en plus de mal à trouver des enseignants formés avec un diplôme pédagogique."

La deuxième nouveauté, qui ne viendra qu’un an plus tard, c’est le passage automatique entre la cinquième et la sixième. Le but est d’enlever de la pression sur les épaules des élèves. On estimera que l’élève a deux ans pour acquérir les savoirs et compétence requise.

Cette dernière décision a du pour et du contre, pour Daniel Bottes : "Si jamais on part du principe que l’étudiant est assidu, qu’il a envie de réussir et qu’il travaille, c’est une bonne chose. Tout le monde a le droit d’avoir des lacunes, ça laisse la possibilité de se rattraper en sixième année. Mais certains élèves qui ne sont pas assidus, qui n’ont pas spécialement envie de travailler, vont profiter du système."