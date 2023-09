On a fait tester les LEGO en braille à Laura, une petite fille malvoyante de 8 ans, voici son avis

Autre point positif selon Laura et son papa : la taille des briques LEGO classiques (à savoir la brique la plus connue, la 2x6), se prête bien au braille. Et la construction d’objet ou l’assemblage restent possibles, ce qui était de plus en plus difficile avec les ensembles LEGO traditionnels plus récents.

Comme le souligne Jean-François, au fil des années LEGO a multiplié le nombre de pièces afin de proposer des constructions toujours plus réalistes. Mais cela s’est fait au détriment des briques “classiques”, plus grandes, plus simples à reconnaître et à prendre en main pour une personne malvoyante ou aveugle. "Ce sont toutes des petites pièces qui n’ont plus rien à voir avec des briques, et nous, on ne sait rien faire de ça”, se lamente-t-il.