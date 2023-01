"On a fait ça avec respect" : Roda Fawaz s’exprime sur "1985", la série sur les tueries du Brabant

Ce dimanche 22 janvier, La Une vous propose une série évènement : "1985". Cette série vous replonge dans les années 80 et évoque les tueries du Brabant. Au casting, on y retrouve entre autre Roda Fawaz. L’acteur était dans le 6-8 sur La Une et dans le 8/9 sur VivaCité pour vous en parler.

Dans cette fiction basée sur des faits réels, Roda Fawaz joue le personnage de Madani Bouhouche qu’on disait proche de l’extrême droite : "Il y a une part fictive et réelle. Le scénariste connaît très bien l’époque des tueries du Brabant. On a fait ça avec respect. On essaye de coller au scénario, c’est une forme de responsabilité qui régnait sur le plateau de tournage."

L’acteur fait aussi un bilan entre les années 80 et 2023 et évoque le changement entre les deux époques : "L’extrême droite a changé. On parle beaucoup d’identité aujourd’hui. A l’époque, il y avait un ennemi et il fallait le démasquer, c’était beaucoup d’espionnage. Il y avait une extrême droite sécuritaire. Il y avait aussi une forme de légèreté dans les années 80, quand tu allais chez un concessionnaire, on pouvait trouver les clés sur les voitures."

Roda Fawaz explique que les années 80 ne le font pas fantasmer : "Je préfère les années 60 et 70, c’était plus rock’n’roll. Ce qui était fort, c’est le style des années 80 entre le mobilier ou les vêtements."

Ne manquez pas "1895", la série inédite, le dimanche 22 janvier à 20h50 sur La Une. Et pour tout savoir sur l’affaire qui a terrorisé la Belgique dans les années 80, découvrez dès à présent le podcast documentaire "Les Tueurs du Brabant" sur Auvio.