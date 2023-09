On a enfin des nouvelles de Hades II et son accès anticipé

On se souvient des Game Awards de l’année passée, où une bande-annonce avait été dévoilée : un style artistique unique, reconnaissable entre mille, une musique envoûtante, c’était la confirmation, Hades allait bien avoir une suite.

La protagoniste sera Melinoé, déesse des fantômes et des cauchemars et qui dans le jeu est la fille de Hadès. Selon la mythologie grecque, elle serait l’enfant de Perséphone et de Zeus (qui avait pris l’apparence de Hadès, ce fifrelin).

Si Supergiant Games avait annoncé dans un premier temps que l’accès anticipé allait être disponible en 2023, malheureusement, il n’en est rien. L’accès anticipé a donc été décalé au 2e quart de 2024 : c’est-à-dire entre avril et juin de l’année prochaine.