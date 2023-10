On a écouté le nouvel album des Rolling Stones avant tout le monde et on vous dit tout

J’ai eu la chance d’écouter en avant-première Hackney Diamonds, le 24e album studio des Rolling Stones, et, le moins que l’on puisse dire que c’est une excellente surprise.

On n’attendait pourtant pas spécialement les Rolling Stones sur de nouvelles compositions. Pour rappel, le dernier album en date dans ce genre avait été A Bigger Band en septembre 2005, soit il y a peu plus de 18 ans.

A Bigger Bang, s’il avait été accompagné par une impressionnante tournée mondiale à succès, n’avait pas spécialement laissé de grandes traces dans l’histoire du rock. On avait l’impression que les Rolling Stones n’avaient plus rien à dire et répétaient une formule qui semblait épuisée. Certes, il y avait quelques chouettes morceaux ("Rain Fall Down", "Rough Justice") mais on ne sentait pas une impression de cohérence, de véritables albums, que les Stones défendaient à la grande époque.

On a découvert Hackney Diamonds il y a quelques semaines à travers un premier extrait "Angry" dont le clip vidéo avait été dévoilé ensuite lors d’une conférence de presse à Londres au Hackney Empire le 6 septembre dernier et auquel nous avons eu la chance d’assister. Lors d’une discussion très détendue avec Jimmy Fallon, star de la télévision américaine, Mick Jagger, Keith Richards et Ron Wood, nous avait parlé un peu plus en détail de processus de création de ce nouvel album enregistré sur un laps de temps assez court entre New-York, Los Angeles et Londres.

Les musiciens étaient cependant restés volontairement vagues sur la composition des titres présents sur l’album. On était en droit de craindre que l’album se résume en une succession de titres "à la Angry" où la monotonie aurait pu rapidement prendre le dessus… Heureusement, ce n’est absolument pas ce que nous proposent les Stones ici.

Hackney Diamonds est un album varié, équilibré et inspiré. Un album sur lequel la "patte Stones" reste bien ancrée tout en s’inscrivant dans un son rock moderne élaboré avec la complicité du jeune producteur Andrew Watt, également collaborateur des derniers albums en dates d’Iggy Pop, Ozzy Osbourne ou encore d’Eddie Vedder.

Ainsi des titres tels que "Bite My Head Off" (avec en invité un Paul McCartney survolté à la basse), "Whole Wide World" évoquent le son de groupe de rock d’aujourd’hui, "Dreamy Skies" nous invite dans un salon en compagnie de Mick et Keith et nous évoque l’ambiance d’Exile On Main Street et d’un classique tel que "Sweet Virginia". "Live By The Sword" qui voit réunir le line-up classique de Black and Blue avec le regretté Charlie Watts à la batterie et Bill Wyman à la basse nous ramène ce groove unique, "Sweet Sound of Heaven", que l’on a découvert en single, et ici proposé dans une version plus longue, avec une progression épique et la complicité de Lady Gaga et Stevie Wonder, quant à Rolling Stone Blues, reprise de Muddy Waters, il nous ramène aux premières influences de Mick et Keith lors de cette fameuse rencontre à la gare de Dartford, rencontre décisive qui mènera ensuite à la création des Rolling Stones.

C’est donc avec beaucoup d’impatience que nous attendons ce vendredi 20 octobre et ce nouvel album qui devrait ravir les fans du groupe ainsi que les fans de rock plus globalement…