On a écouté l’album de Stromae : on vous dit tout sur "Multitude"

Quand il n'y en a plus, il y en a encore ? Oui, 2 titres liés ont été dévoilé lors de son concert et ceux-ci clôturent "Multitude". Il s'agit de "Mauvaise journée" qui aurait pu clore l'histoire mais il n'en est rien. "Bonne journée" et ses basses puissantes vient remettre une dernière couche inattendue, une fin teintée d'une étonnante touche d'espoir en réponse au titre précédent. Quelques cordes aux accents asiatiques et des textes écrits avec l'aide précieuse d'Orelsan dont Stromae a révélé dans les médias le soutien constant tout au long de la création de l'album.

37 minutes (oui, seulement) de pure qualité, on en aurait bien repris un petit peu plus. La suite, ce sera la promotion de cet album et connaissant le génie de Stromae, on a hâte de voir ce qu'il nous réserve.

Il sera le 19 juin à Werchter Boutique (on vous invite!) et le 10 juillet aux Ardentes, puis, au Palais 12 en 2023 les 15, 16 et 17 mars ainsi que les 1er, 2 et 3 juin.