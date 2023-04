On a des places à vous faire gagner pour le Hangar Festival !

Ces 29 et 30 avril, le Hangar Festival revient pour sa deuxième édition tant attendue. Annonçant le (vrai) retour des beaux jours, c’est le premier festival de musique électronique en plein air de l'année ! Cette édition sera d’autant plus spéciale qu’elle aura lieu avant le lundi 1er mai, l’occasion idéale pour célébrer un long week-end en musique et en bonne compagnie.



Au programme ? Une expérience inoubliable avec une capacité accrue mais qui reste intimiste et une liste de talents internationaux et locaux pointilleusement sélectionnés, avec entre autres Stephan Bodzin, Young Marco, Bibi Seck, La La, Anfisa Letyago…



Tout cela dans un cadre industriel unique le long du canal, pas très loin du centre Bruxelles. Des stands de street-food gastronomiques et d’autres surprises agrémenteront cette expérience afin de la parfaire. Et en tant que partenaire qui se respecte, Jam vous fait gagner des places pour cette parenthèse musicale à l’air estival !