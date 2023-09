Après deux albums superbement dépouillés, Devendra Banhart s’émancipe de la figure du barde solitaire en mobilisant une horde de camarades autour de ses chansons. Superbement produit, "Cripple Crow" met de l’amour dans ses refrains et des chœurs partout ailleurs. Entre morceaux engagés contre la guerre et d’autres fredonnés dans l’espagnol de son enfance, l’artiste jure allégeance au psychédélisme des Beatles avec un titre sans détour ("The Beatles") et une pochette inspirée par celle de "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band". Disque joyeux et mélancolique, varié, lumineux et participatif, "Cripple Crow" offre une visibilité accrue à Devendra Banhart qui, avec le sourire, braque l’héritage de Caetano Veloso, de John Lennon ou de The incredible String Band. Le casse du siècle.