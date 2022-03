"On a bien fait de donner ce crédit-là à Kompany", pour Joachim Mununga

Vincent Kompany a mis du temps avant de trouver son rythme en tant qu'entraineur à Anderlecht mais petit à petit, le club progresse et Kompany trouve sa place. Joachim Mununga rappelle que Kompany avait annoncé dès le départ "que son plan allait prendre du temps. C'est le seul à avoir eu une carrière comme ça et être légitime pour qu'on lui donne ce crédit. Quand on voit ce qu'il a fait et où il a remis le club au niveau des finances et au niveau sportif, on a bien fait de lui donner ce crédit-là. Ce qu'il propose, c'est très fort pour l'instant."

Et Pascal Scimè de compléter : "les critiques sont proportionnelles aux attentes et au crédit de Vincent Kompany, du fait de son ADN mauve mais aussi de son aura." Il souligne néanmoins que Kompany s'est beaucoup remis en question et rappelle qu'il n'a pas choisi la facilité en venant en tant qu'entraineur dans le championnat de Belgique. "Mais il est arrivé avec beaucoup de certitudes. Il a dû essuyer des plâtres mais tout est une question de cheminement. Son statut, son passé, sa personnalité, le joueur qu’il était, les grands managers qu’il a côtoyé, tout ça a fait qu’il a commis des erreurs qu’il a rectifiées ou est en train de rectifier."