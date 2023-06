On a assisté au concert magistral de Rone à la Philharmonie de Paris

Nombreux sont les artistes de musique électronique ayant affiné les liens entre musiques amplifiée et symphonique. Jeff Mills et l’Orchestre National d’Île de France présentaient Light From The Outside World en 2012, Pedro Winter commandait à Thomas Roussel un arrangement symphonique des tubes d’Ed Banger pour les 15 ans du label en 2018 au Grand Rex, alors que Thylacine suivra en juillet prochain, toujours à la Philharmonie et avec l’Orchestre National d’Île de France. Avec L (oo) ping, Rone s’inscrit davantage dans cette liste prestigieuse et offre à sa musique une nouvelle dimension. Monumental, majestueux, stupéfiant, ce nouveau live se conjugue au superlatif et aura fait se lever de son siège, à maintes reprises, le public en liesse de la Grande salle Pierre Boulez. Dans un équilibre parfait entre les instruments de l’orchestre et les machines analogiques, Rone nous transporte entre tension et délicatesse à travers son répertoire revisité pour l’occasion. De Spanish Breakfast aux Olympiades en passant par Room With A View ou Tohu Bohu, le concert nous emmène en balade, invitant évidemment l’illustre Alain Damasio pour interpréter les paroles qu’il a incorporées à Bora Vocal et pour un final en apothéose. Celui qu’on nomme Erwan Castex à la ville n’oublie pas de ravir les fans, reprenant de manière colossale son Bye Bye Macadam - ne figurant pas dans l’album – ainsi que les splendides Babel, Lou, Motion ou Room With A View.