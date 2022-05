On a aimé : "La fille et la mouche", une websérie déjantée sur une colocation… originale !

Celles et ceux qui vivent en colocation le savent, partager son quotidien avec d’autres personnes n’est pas toujours facile… Mais qu’en est-il quand on partage son chez soi avec une mouche ? "La fille et la mouche" est une websérie drôle et un peu folle qui raconte le quotidien de Billie la mouche et la comédienne Marie Colluci.

Cela va peut-être vous surprendre mais le pitch de départ part de cette websérie déjanté part d’une histoire vraie… "Cette histoire est vraiment arrivée. Un beau matin en sortant de ma douche, je suis tombée nez à nez avec une mouche, à qui j’ai parlé, elle est restée malgré les fenêtres ouvertes et je me suis dit qu’elle avait choisi de s’installer là" explique Marie Colluci, créatrice, scénariste et actrice de "La fille et la mouche", dans une vidéo de présentation du projet sur Youtube.

C’est l’histoire d’un duo improbable. C’est le quotidien de deux êtres qui ne sont pas censés vivre ensemble mais qui le font.

Si l’histoire de ce duo improbable fait sourire, elle aborde aussi le thème de la solitude. Dans chaque épisode, on découvre la comédienne parler seule à sa colocataire… "On ne voit jamais la mouche donc hypothétiquement… Peut-être qu’elle n’existe même pas ! Et la seule façon de montrer ça ou d’apporter cette hypothèse, c’était que la caméra soit la mouche […] ça révèle la potentielle folie de la fille."

Les épisodes ne durent que quelques minutes et se consomment très rapidement. On a hâte de découvrir la suite des histoires loufoques de Marie et Billie.

La websérie est à voir en intégralité sur Youtube et à suivre sur Instagram.

Une websérie repérée par nos confrères de Télérama.