Omnium : Van Den Bossche reste en tête après la tempo race, Kopecky se replace à la 4e place avant la dernière épreuve

Fabio Van Den Bossche occupe toujours la première place au terme des deux premières épreuves de l'Omnium des championnats européens de Münich. Déjà en tête après le scratch, le coureur belge a conservé la tête de l'épreuve reine du cyclisme sur piste grâce à une tempo race bien maîtrisée.

Il a ainsi enregistré 36 points supplémentaires pour se présenter à la mi-course avec 76 points, quatre de plus que l'Espagnol Sebastian Mora (72 pts). Le Polonais Daniel Staniszewski (70 pts) et l'Italien Simone Consonni (68 pts) restent très proches alors qu'il reste deux épreuves à disputer, et non des moindres : la course à l'élimination (17h41) et la course aux points (18h45).