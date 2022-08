Omnium : Van Den Bossche et Kopecky en lice pour une médaille avant la dernière épreuve

Fabio Van Den Bossche a été dépossédé de sa première place après la course par élimination, la troisième des quatre épreuves de lOomnium ce lundi aux Championnats de Münich. En tête après les deux premières épreuves (scratch et Tempo Race), le Belge n'a pris que la 9e place de cette course par élimination et débutera donc la course aux points en troisième position de cet Omnium.

Van Den Bossche, 21 ans, compte 100 points au compteur soit huit de retard sur l'Espagnol Sebastian Mora (108 pts) et 6 sur l'Italien Simone Consonni (102 pts).

Tout se jouera donc lors de la course aux points sur le coup de 18h45 avec une dernière épreuve qui s'annonce palpitante.