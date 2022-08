Omnium : Van Den Bossche reste en tête après la tempo race, Kopecky perd du terrain

Lotte Kopecky a encore perdu du terrain sur ses adversaires à l'issue de la tempo race, deuxième des quatre épreuves de l'omnium ce lundi à Münich.

La Belge avait engrangé 26 points lors du scratch (7,6 km) et en a ajouté autant lors de la tempo race (10 km) pour totaliser 52 points à la mi-course.

La Polonaise Daria Pikulik (78 pts), la Française Clara Copponi (74 pts) et l'Italienne Rachele Barbieri (38 pts) ont profité de cette deuxième épreuve pour augmenter leur avance avant la course à élimination et la course aux points, les deux dernières épreuves programmées à 17h05 et 18h09.

Lotte Kopecky a déjà conquis deux titres lors de ces championnats européens, dans la course aux points dimanche et dans la course par élimination samedi.

L'Anversoise de 26 ans a décidé de faire l'impasse sur la course en ligne de cyclisme sur route où elle était prévue le 21 août, souffrant du dos.