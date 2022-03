Ommegang, Tapis de fleurs, Couleur café, Fête de l’Iris, Zinneke Parade : les grands événements de retour dès le printemps à Bruxelles

Anniversaire de l’avenue de Tervueren

Le 15 mai prochain l’avenue de Tervueren, à cheval sur Etterbeek et Woluwe-Saint-Pierre fête son 125e anniversaire. La fête a été annulée en 2020 et réduite à sa plus simple expression en 2021 (sans fermeture de l’avenue ni rassemblement populaire). L’édition 2022 sera celle du grand retour avec animations foraines, brocante, artisanat, activités ludiques, artère rendue aux piétions…

"La volonté était de mettre cet événement sur pied", indique Benoît Cerexhe (cdH), bourgmestre de la commune de Woluwe-Saint-Pierre qui avait déjà lancé, avant le Codeco du 4 mars, un appel à participation aux exposants et organisateurs d’animations. "On voyait bien que la situation sanitaire s’améliorait. On a dû annuler à deux reprises cette fête qui rassemble plusieurs dizaines de milliers de personnes. Avec la commune d’Etterbeek, on a pris la décision de la maintenir sachant qu’il faut la préparer suffisamment de temps à l’avance."

Bruxelles n’est pas à l’abri d’un regain épidémique. Woluwe-Saint-Pierre a donc prévu le coup en cas d’annulation. "Dans toutes nos conventions, on prévoit une clause d’annulation sans frais en ce qui concerne les dédommagements de la commune. Mais je pense qu’ici, il y a très très peu de risques qu’on doive annuler une troisième fois. Et puis, on sent au sein de notre population qu’il y a une envie de ressortir, une envie de convivialité."