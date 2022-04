Omicron : le sous-variant BA.4 est en Belgique, vers une recrudescence des cas positifs ?

8 cas identifiés en Belgique

En Belgique, 8 cas de BA.4 ont été enregistrés sur la plateforme GISAID, qui recense les variations génomiques du virus : 5 en région de Bruxelles-Capitale (2 à Forest, 2 à Bruxelles-ville et 1 à Schaerbeek), 1 au Limbourg, 1 en Hainaut et 1 en Brabant wallon.

L’Organisation mondiale de la Santé a appelé récemment à une surveillance étroite des sous-variants BA.4 et BA.5 d’Omicron. Elle a classé ces sous-variants comme "variants d’intérêt", une étape parfois suivie de celle de classement en "variant préoccupant" (VOC). Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) surveille également BA.4 et BA.5 de près.