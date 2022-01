Omicron: doit-on encore vraiment se préoccuper du nombre de cas?

Du côté des soins intensifs, la différence est encore plus spectaculaire puisque aujourd'hui, le taux d'occupation des lits continue de baisser malgré la flambée des cas.

Comment expliquer de telles différences?

Pour l'épidémiologiste Marius Gilbert (ULB - FNRS) "il y a 2 éléments d'explication sur ce taux d'hospitalisation beaucoup plus bas, en particulier en soins intensifs. Il y a d'abord la virulence intrinsèque plus faible du virus qui touche surtout les voix respiratoires supérieures et descend beaucoup moins sur les poumons que les variants précédents. Et puis, on bénéficie aussi chez nous de l'apport du booster! Le fait que la troisième dose de vaccin ait été administrée très récemment, pour un grand nombre de Belges, limite à la fois la transmission et le développement de formes sévères liées à Omicron".

Pourrait-on du coup laisser circuler le virus?

Plusieurs éléments incitent à ne pas prendre, pour autant, la vague actuelle à la légère.

1. Omicron continue d'envoyer des gens à l'hôpital. Renseignement pris auprès de plusieurs établissements, il s'agit souvent de patients fragiles, immunodéprimés, greffés… qu'il convient de stabiliser. Ils n'ont pas forcément besoin d'être mis sous assistance respiratoire, mais l'hospitalisation n'en est pas moins nécessaire. Même avec un ratio d'hospitalisation 3 fois moins élevé, le problème peut redevenir très aigu si l'on a 4 ou 5 fois plus de cas de contamination.

2. Les hôpitaux sont en sous effectif, vu le nombre de malades et de quarantaines, liées précisément à Omicron. La marge disponible dans les hôpitaux est très faible actuellement, indépendamment même des soins intensifs.

3. On ne connait pas la durée de protection du booster. Actuellement la troisième dose semble nous donner une bonne protection. Mais son efficacité pourrait diminuer au fil du temps. "En Israël, fait remarquer Marius Gilbert, où la 3ème dose a été appliquée bien plus tôt que chez nous, on voit que les hospitalisations remontent assez fort y compris en USI".

Bref, même avec sa virulence moindre et l'effet protecteur de notre couverture vaccinale, nous ne sommes pas sortis du contexte épidémique. Mais la quasi impossibilité à faire barrage à la transmission d'Omicron incite, une nouvelle fois, à redéfinir l'équilibre des mesures. Cette épidémie nous contraint à sans arrêt réinventer nos stratégies de défense.