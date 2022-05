Omegle, le chat vidéo prisé par les jeunes mais aussi par les prédateurs sexuels: des victimes en Belgique aussi

À l’époque, les différents services étaient déjà accusés d’être un repaire pour les voyeurs et exhibitionnistes. Passant d’utilisateurs en utilisateurs, il n’était pas rare de tomber sur des inconnus se masturbant face à leur caméra et ce, sans consentement préalable. Le phénomène n’est donc pas nouveau mais il persiste dans le temps et revient sur le devant de la scène alors que la plateforme devient à nouveau de plus en plus populaire.

La présence de voyeurs et exhibitionnistes est donc toujours d’actualité et Adrien Taquet, le secrétaire d’État français chargé de l’Enfance veut enrayer ce phénomène. Ce dernier compte utiliser dans les prochains jours l’article 40 du code de procédure pénale qui impose l’obligation, "pour toute autorité constituée", de signaler au procureur de la République un crime ou délit dont il a connaissance, y compris des faits d’exposition des mineurs à la pornographie et à la pédocriminalité, a indiqué son entourage à l’AFP.

Une plateforme toujours populaire, surtout chez les jeunes générations

Malgré les mauvaises expériences de certains utilisateurs, les services de conversations entre anonymes n’ont pas disparu. Ils ont même repris en popularité ces dernières années grâce à de nombreux influenceurs et youtubeurs.

Ces derniers ont réinvesti les lieux afin de réaliser des "meet-up", des rencontres avec leur communauté au travers de ces plateformes. "De nombreux youtubeurs proposent à leurs fans de leur parler directement sur le site Omegle. En gros : 'je me connecte, venez et avec un peu de chance, on va se croiser'." explique Baptiste des Monstiers, fondateur du site Kool Mag.

Ce sont notamment Squeezie, Michou, InoxTag ou encore Just Riadh, fortement suivis par les jeunes générations sur les réseaux sociaux, qui ont surfé sur la tendance en proposant des rencontres avec leurs abonnés.