Omar Sy signe avec HBO Max ? La promesse d'une arrivée future de la plateforme chez nous ?

Depuis octobre 2021, le catalogue HBO a gagné le Danemark, la Suède, la Norvège, la Finlande, l’Espagne et la principauté d’Andorre. Et en 2022, le Portugal, la Turquie, la Grèce, l’Islande, la Lettonie, la Littuanie, les Pays-Bas, la Roumanie, la Bulgarie, la Républiqe Tchèque, la Hongrie, la Croatie, la Serbie, la Slovaquie, la Slovénie, la Pologne, le Monténégro, la Moldavie, la Macédoine du Nord et la Bosnie-Herzégovine. Mais pas la France ni la Belgique. Dès lors, cette collaboration avec Omar Sy entre peut-être dans la stratégie d’expansion de la plateforme qui désire être présente dans 190 pays d’ici 2026 comme l’a souligné le directeur international, Johannes Larcher.

Cela dépend fortement de la durée pendant laquelle les contrats lient le géant américain à BeTv et OCS.