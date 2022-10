Omar Sy reçoit le Clion du meilleur acteur au 10e Waterloo Historical Film Festival

La compétition officielle, dont le jury était présidé cette année par l’actrice et metteur en scène française Hélène Vincent, débouche sur la remise de "Clions", contraction de Clio, la muse de l’histoire, et du Lion de Waterloo. Celui du meilleur film va donc, pour cette dixième édition du WaHFF, à June Zero, de Jake Paltrom. On y évoque l’exécution d’Adolf Heichmann après un procès public, en 1962. Omar Sy et Vicky Krieps, sacrés meilleur comédien et meilleure comédienne, n’ont pas pu venir chercher leur prix dimanche soir à Waterloo, étant tous deux en tournage actuellement.

Une compétition est également consacrée aux documentaires. Le jury présidé par Henri de Gerlache a attribué dimanche soir le Clion Yves Vander Cruysen du meilleur documentaire à "Soldats belges dans l’armée du tsar", de la Belge Françoise Lempereur. Il évoque l’étonnante odyssée des 300 membres du Corps expéditionnaire belge des autos-canons-mitrailleuses, de 1915 à 1918.