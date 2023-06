Omar Sy part en quête de ses origines sénégalaises dans "Yao"

"Yao" est un long-métrage de Philippe Godeau écrit spécialement pour Omar Sy, d’où les nombreuses ressemblances entre l’acteur et le personnage qu’il incarne. Outre leurs origines sénégalaises, l’un et l’autre exercent en effet le même métier et comptent parmi les personnalités les plus populaires de France.

Interrogé à ce sujet par Allo-ciné, le réalisateur affirme d’ailleurs que ce film est né d’une intuition : celle qu’Omar "avait besoin de se confronter de nouveau à ses racines". Un sentiment confirmé par l’acteur, qui a de son côté déclaré lors de la promotion : "Je crois que j’ai recoloré mes souvenirs d’enfance et mes liens avec l’Afrique en tournant ce film".

À travers ce road-movie tendre et émouvant, c’est donc un pan de sa propre histoire qu’il met en scène, quoiqu’à la différence de Seydou, il ait déjà visité à plusieurs reprises le Sénégal.

Le rôle-titre est pour sa part interprété par le jeune Lionel Louis Basse, qui avec "Yao" fait ses premiers pas en tant qu’acteur. Choisi parmi les 600 enfants qui ont participé au casting, il livre une performance convaincante, saluée à maintes reprises par la presse.

