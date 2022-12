Omar Sy parle de l'éducation de ses enfants

Omar Sy est l'un des acteurs préférés du public francophone. Si on connait bien sa vie publique, il reste assez discret sur sa vie privée.

Dernièrement, il avait publié une sublime déclaration à sa femme sur les réseaux sociaux.

Pour "Psychologies Magazine", Omar Sy a évoqué ses enfants et le rapport qu'il peut avoir avec eux : "J'ai un rapport très différent avec chacun des cinq. À tous, j'ai envie de transmettre ce 'nous', que j'ai pourtant fui : les Peuls, les Sy, le clan. C'est l'histoire dans laquelle j'ai grandi, j'ai commencé avant eux, et il me semble important aujourd'hui qu'ils le sachent, pour la continuer."

C'est petit, un individu. Tout seul, on ne fait pas grand-chose.

L'acteur de 44 ans est papa de trois filles et de deux garçons nés entre 2001 et 2017.

Omar Sy souhaite inculquer à ses enfants l'esprit de famille et l'altruisme : "J'essaie de leur donner un cadeau, sans la pression que moi, j'ai subie. Une fois qu'on a tracé sa route, qu'on s'est plantés quelque part, c'est plus facile d'accepter l'idée qu'on appartient à un groupe. Et que c'est mieux comme ça. C'est petit, un individu. Tout seul, on ne fait pas grand-chose. Le collectif permet des choses plus grandes que nous, qui peuvent rester, après nous. Quoi ? Je ne sais pas. Je me suis laissé la porte ouverte à l'extraordinaire, je fais pareil avec mes enfants".

Le 4 janvier 2023, Omar Sy sera au cinéma dans le film "Tirailleurs".