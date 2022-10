Omar Sy fait une belle déclaration à sa femme

Omar Sy déclare : "Joyeux anniversaire to the love of my Life. Mon assoss, Ma meilleure copain, le plus grand & beau cœur que je connaisse. Longue vie à toi, je te souhaite autant de bonheur que ce que tu apportes aux autres… Je t'aime."

Le couple a fêté les 25 ans de vie commune. En 1997, le coup de foudre a eu lieu directement comme Hélène Sy l'a indiqué sur le plateau de Vivement Dimanche : "Il s'est passé quelque chose de particulier, et on s'est toujours dit après, avec un peu de recul, qu'on avait le sentiment de s'être connus dans une autre vie."

Ils ont 5 enfants : Selly, 21 ans, est l'aînée, suivie de Sabah, 18 ans, Tidiane, 16 ans, Alhedji, 13 ans et Amani-Nour, né en 2017.

Ensemble, ils ont crée une association Cékedubonheur, elle a pour but de maintenir le lien social et de lutte contre l'isolement des enfants pendant leur hospitalisation. Hélène Sy préside cette association depuis 2004.

L'actualité est aussi chargée pour Omar Sy. Le comédien sera de retour pour la troisième partie de la série Lupin dans quelques semaines.