Omar Sy convainc-t-il vraiment avec un rôle 'sérieux' dans le film "Tirailleurs" ?

Omar Sy s’illustre dans Tirailleurs, qu’il a coproduit avec Mathieu Vadepied. Sorti le 4 janvier, il explore le destin des tirailleurs sénégalais pendant la Grande Guerre, "un thème à peu près jamais abordé au cinéma" observe Hugues Dayez. Le contexte historique est certes réel, mais l’histoire racontée est une fiction : elle dépeint les rapports entre un fils, enrôlé sur le front pour servir de chair à canon, et son père, qui s’engage à son tour dans l’armée pour tenter de le protéger.

Pour le critique cinéma, ce projet a deux intérêts : "Montrer une fois de plus la cruauté et l’absence d’humanité de cette guerre" et l’autre qui sert à Omar Sy "qui peut faire autre chose que la série Lupin".

L’acteur, dont l’image d’homme jovial et blagueur colle à la peau, "a de manière assez intelligente et astucieuse, élargi le champ". Néanmoins, le film "manque un peu d’ampleur", face à l’adaptation allemande de À l’Ouest rien de nouveau. "Ce n’est pas qu’il faut avoir à tout prix avoir énormément de scènes de bataille, mais le film manque de développement dans l’intrigue, surtout à partir du moment où on ne doit pas faire un biopic et qu’on peut être dans le romanesque. Il aurait fallu aller plus loin dans le romanesque. Je trouve donc le film un peu étroit malgré ses qualités".