Omar Sy choisi pour le remake d’un film culte

Omar Sy, l’idole des Français, voit sa carrière internationale prendre un nouveau tournant. Après ses aventures hollywoodiennes dans "X Men : Days of Future Past", "Jurassic World" et surtout après "Lupin" qui cartonne à l’étranger et notamment aux Etats-Unis, l’acteur français vient d’être choisi pour incarner le héros du remake de "The Killer", film de John Woo sorti en 1989. C’est le réalisateur chinois lui-même qui donnera un nouveau souffle à ce film culte. Ce remake sera diffusé sur Peacock, plateforme de streaming lancée par Universal, non disponible chez nous.

Omar Sy a confirmé la nouvelle sur son compte Instagram en commentant : "Nouveau challenge… et quel challenge mais si reconnaissant d’avoir cette opportunité !" Le comédien interprétera le fameux tueur à gages de "The Killer" qui blesse accidentellement une chanteuse lors de ce qui devait être sa dernière mission. Pour obtenir l’argent nécessaire à son opération, il décide d’effectuer un dernier coup. Ce film, inspiré par "Le Samouraï" de Jean-Pierre Melville, a lui-même inspiré une génération de réalisateurs dont Quentin Tarantino ou Robert Rodriguez et suscité l'admiration de Martin Scorsese.