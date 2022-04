Omar Sy : 5 choses que vous ignorez sans doute sur l’acteur

Jamel Debbouze et Omar Sy ont tous les deux grandi à Trappes. Alors que son grand frère côtoyait Jamel, Omar Sy fréquentait Karim, le petit frère de Jamel. Et c’est la fervente envie de Jamel de devenir comédien qui a donné des idées à Omar Sy. Depuis, il explique qu’il doit énormément à l’acteur. Car après cette enfance commune à Trappes et une émission radio (cfr le point 2), Jamel va mettre Omar – et son complice du SAV des émissions, Fred Testot – sur la route de Cannes.