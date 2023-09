Omar Hasan, le rugbyman professionnel devenu chanteur lyrique

C’est l’histoire d’un rugbyman professionnel, originaire d’Argentine, et passionné depuis l’enfance par la musique et le chant… Alors que la Coupe du monde de rugby bat son plein en France, nous vous proposons de découvrir l’histoire et la personnalité attachante d’Omar Hasan, qui a abandonné les terrains et les lucarnes pour les scènes d’opéra.

Une carrière sportive "mêlée" à des études de chant

Qui peut se vanter d’avoir porté le maillot de l’Equipe d’Argentine et d’avoir remporté la Coupe d’Europe de rugby avec le Stade toulousain, et de s’être produit sur diverses scènes d’opéra ? Omar Hasan le peut !

Originaire d’Argentine, Omar Hasan rêvait, étant petit, d’être un footballeur. Mais très vite, sa carrure le poussera à troquer le ballon rond pour le ballon ovale. Faisant ses débuts dans son pays natal, Hasan jouera ensuite dans des clubs en Australie et en Nouvelle-Zélande, avant d’arriver en France. C’est là qu’il évoluera dans les clubs d’Auch, d’Agen et surtout du Stade toulousain. Une fois sa carrière de rugbyman terminé, Omar fera de sa seconde passion son "deuxième métier", celui de chanteur d’opéra.

Car Omar Hasan est passionné de musique et de chant depuis sa plus tendre enfance, durant laquelle il chantait dans des chorales. En France, alors qu’il jouait à Agen, il rencontre celui qui décèlera en lui un futur baryton, celui qui deviendra son professeur de chant, Jean-François Gardeil. A 27 ans, Omar Hasan commence à apprendre le chant et le solfège, tout en continuant sa carrière de rugbyman professionnel.

Lorsqu’il quitte le club d’Agen pour celui du Stade toulousain, Omar Hasan entre également au Conservatoire de Toulouse. Et comme il l’explique dans une vidéo réalisée par Brut, "c’était assez compliqué de gérer [s]on temps", entre les études de chants, les entraînements et les compétitions de rugby.

Le rugbyman chanteur

Toujours dans la vidéo du média Brut, Hasan raconte que lorsqu’il est monté pour la première fois sur scène pour présenter son spectacle de tango, il était allé s’entraîner le jour même et avait peur de prendre froid et de ne plus être capable de chanteur. Il est vrai que courir en short dehors, dans le froid et la pluie, n’est pas très indiqué pour un chanteur lyrique.

Depuis qu’il a raccroché les crampons, Omar Hasan se consacre pleinement à sa carrière de chanteur, il a notamment tenu des rôles dans des opéras classiques, notamment le rôle de Cornus dans King Arthur d’Henry Purcell ou celui d’Ajax dans La belle Hélène d’Offenbach. Il chantera également dans La fille du Régiment de Donizetti ou encore dans Les contes d’Hoffmann d’Offenbach, dans lequel il tient tous les rôles du Diable en 2018.

Le chanteur rugbyman développe également ses propres projets, créant tout d’abord son spectacle "Café Tango", une ode à cette musique qu’il aime tant, celle qu’il a découverte avec son père, qui écoutait du tango tous les dimanches à la radio.

C’est donc un artiste complet qui se produit maintenant sur scène, gardant toujours un lien fort avec "son premier métier", mais se donnant passionnément à cette passion devenue profession, le chant.