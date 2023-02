Omar Fraile remporte la dernière étape de la Ruta del Sol, Tadej Pogacar vainqueur final

L'Espagnol Omar Fraile (Ineos Grenadiers) a remporté ce dimanche la cinquième et dernière étape de la Ruta Del Sol, disputée sur la distance de 184.3 kilomètres entre Otura et Alhaurín de la Torre.

Le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), vainqueur de trois étapes, s'est adjugé le classement final de ce Tour d'Andalousie et succède au Néerlandais Wout Poels au palmarès de l'épreuve.

L'équipe UAE Team Emirates et sa dream team ont survolé la course : quatre étapes remportées (trois pour Tadej Pogacar, une pour Tim Wellens), ainsi que le classement général et le classement par points, dominés par Pogi.

UAE Team Emirates aurait même pu réaliser un éblouissant 5/5, mais Alessandro Covi, parfaitement lancé par Tadej Pogacar et Tim Wellens, a dû se contenter de la deuxième place derrière Omar Fraile ce dimanche.