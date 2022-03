Omar El Kaddouri, le Bruxellois du PAOK : "Je m'amuse ici !"

Le PAOK Salonique a remporté le match aller des huitièmes de finale de la Conference League contre la Gantoise. En face, un visage connu est monté au jeu pour les 20 dernières minutes : Omar El Kaddouri, passé notamment par Diegem et les équipes de jeunes d'Anderlecht. Né à Bruxelles, le Belgo-Marocain de 31 ans (qui a opté pour l'équipe nationale du Maroc) a ensuite roulé sa bosse en Italie (Naples et Torino notamment) avant d'atterrir en Grèce il y a presque cinq ans. Vincent Langendries a débriefé avec lui la victoire (1-0) du PAOK...

La Gantoise avait "choisi" son moment pour se déplacer en Grèce, où les températures sont... négatives actuellement. Bien plus basses qu'en Belgique ces jours-ci ! "Vous êtes venus au pire moment", sourit l'international marocain dès l'entame de l'interview. "La semaine passée il faisait 20 degrés, là cette semaine il fait un peu plus froid."

Mais au-delà du sourire provoqué par les facéties de la météo, El Kaddouri savoure aussi la victoire de son équipe : "On savait que ça allait être un match difficile, surtout que La Gantoise était en forme ces dernières semaines. Mais on savait qu'on aurait quelques occasions parce que c'est une équipe qui laisse quand même quelques espaces. On gagne avec un but un peu chanceux, mais on prend" glisse-t-il avec un air malicieux. Le match retour s'annonce ouvert, les Gantois l'ont dit et l'ailier du PAOK confirme : "Ça va être un beau match retour parce que tout est encore ouvert, c'est juste 1-0 et en plus les buts à l'extérieur ne comptent plus..."