Omar Ba étoile montante de l’art contemporain africain

La peinture d’Omar Ba est foisonnante, une constellation de points de couleurs, des représentations à l’intérieur du tableau, des matières multiples : acrylique, gouache, stylo à bille, tippex. Entre figuration et hybridation, ses sujets sont énigmatiques. Mais, à bien y regarder, le peintre évoque les travers la société africaine d’aujourd’hui : la corruption, l’oppression, le pouvoir de l’argent, la domination de l’occident. Dans un style unique qui mêle délicatesse et violence. Ces tableaux de grand format forment trois séries aux titres évocateurs : Illusion et réalité, Compartiment – aller simple et Voyage au-delà de l’illusion, comme ce personnage qui arrête de se voiler la face et découvre la réalité, sa réalité d’homme nanti sur fond d'exploitation de pétrole (le Sénégal est producteur). Avec un regard intérieur. Peut-être y lit-on du regret. Mais Omar Ba, qui collectionne les trophées dans son atelier, représente aussi une Afrique battante.