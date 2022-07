Omanyala, menacé de forfait à cause de son visa, sera finalement au départ des Mondiaux de Eugene

Il n’y a pas qu’Omanyala qui a des problèmes de visas. Plusieurs autres athlètes sont dans le même cas que le sprinter. Le Syrien Majd Eddin Ghazal, médaillé de bronze au championnat du monde de 2017 au saut en hauteur est toujours en attente. Le Jamaïcain Gregory Prince, spécialiste du 400 m, a aussi dû retarder son départ pour les Etats-Unis avant d’obtenir son visa, selon le quotidien jamaïcain The Gleaner.

Et du côté de l’Afrique du Sud, plusieurs athlètes sont bloqués en Italie : Gift Leotlela, Luxolo Adams, Sineshipo Dambile, Clarence Munyai, Nene, Sokwakhana Zazini, Henricho Bruintjies et chez les femmes, Carina Horn, Miranda Coetzee et Taylon Bieldt.

Alors que les championnats débutent ce vendredi, les USA se font déjà remarquer. Plusieurs autres gros problèmes sont aussi à souligner. Notamment, l’inconfort des chambres des athlètes des autres pays.

Les organisateurs des Mondiaux-2022, les premiers organisés aux Etats-Unis depuis la création de l’épreuve en 1983, ont indiqué dans un communiqué qu’ils "travaillaient en collaboration avec le comité olympique et paralympique américain sur la question de l’attribution des visas".

"La plupart (des problèmes) ont été résolus", ont-ils indiqué, en rappelant que "les voyages internationaux sont devenus plus compliqués en raison de la pandémie", ont-ils rappelé.

La pandémie, qui a conduit à repousser d’un an ces Mondiaux initialement prévus en 2021, reste bien présente puisqu’un test Covid négatif est exigé pour chaque participant.