Omanyala, 3e temps de l'année sur 100m, renonce aux Mondiaux faute de visa, d'autres pourraient suivre

Il n’y a pas qu’Omanyala qui a des problèmes de visas. Plusieurs autres athlètes sont dans le même cas que le sprinter. Le Syrien Majd Eddin Ghazal, médaillé de bronze au championnat du monde de 2017 au saut en hauteur est toujours en attente.

Et du côté de l’Afrique du Sud, plusieurs athlètes sont bloqués en Italie : Gift Leotlela, Luxolo Adams, Sineshipo Dambile, Clarence Munyai, Nene, Sokwakhana Zazini, Henricho Bruintjies et chez les femmes, Carina Horn, Miranda Coetzee et Taylon Bieldt.

Alors que les championnats débutent ce vendredi, les USA se font déjà remarquer. Plusieurs autres gros problèmes sont aussi à souligner. Notamment, l’inconfort des chambres des athlètes des autres pays.