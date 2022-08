"Oma Wiener Lager" : une bière pour et par des retraités viennois.

Jouer aux cartes, faire des étirements ? Dans cette maison de retraite viennoise, on préfère se retrouver pour... brasser de la bière. Le rituel se déroule tous les jeudis matin et les pensionnaires ne le manqueraient pour rien au monde. "On se réunit, on parle (de la fabrication de la bière), on fait des blagues et voilà une nouvelle journée de passée... Une belle journée !", raconte Rupert Jaksch, 87 ans, tout sourire.