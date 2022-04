Olympe chante son single "Ça rend fou" et révèle les remarques humiliantes reçues au début de sa carrière

Olympe a traversé une période difficile après avoir été le premier talent de The Voice à décrocher un disque d’or.

"Il y a une période où je ne me reconnaissais pas, puisque je n’écrivais aucun texte et je ne composais rien du tout. On m’imposait toutes les chansons. Au bout d’un moment, quand on n’arrive pas à défendre des chansons cela ne donne pas forcément envie aux gens de l’acheter. Quand il n’y a pas de promo il n’y a pas de vente. J’ai donc fait une pause à un moment et j’ai fait une introspection pour voir ce qu’il se passe, ce que j’ai vraiment envie de faire" confie-t-il.

Cette pause à l’âge de 23 ans était aussi nécessaire face à ce milieu parfois impitoyable. Le titre Pas assez révèle même des remarques honteuses et blessantes qu’il y a endurées. "Quand on a des blessures et qu’on se prend en face 't’es trop gros, on ne veut plus de toi, on est obligé de te cacher derrière un piano' (c’est dur à encaisser). C’est mon équipe artistique qui me disait cela, pas des extérieurs. C’était humiliant".

Désormais propriétaire de son propre label, Olympe a livré une prestation angélique sur Ça rend fou.